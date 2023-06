Street Fighter 6 : les costumes originaux sont bien dans le jeu, un trailer le prouve

Parmi les grands changements opérés par Street Fighter 6, il y a le nouveau look des personnages historiques de la saga Street. Ryu, Ken, Chun-Li, Dhalsim, Zangief, Cammy, Blanka, Dee-Jay ou bien encore Honda, chacun apparaît en 2023 avec des tenues différentes d'il y a 35 ans. Non seulement, certains ces persos ont évolué avec le temps, mais aussi parce que les moeurs en 2023 ne sont plus les mêmes que dans les années 80. Un constat que l'on fait du côté du design des protagonistes féminins, moins sexualisés dans leur tenue, mais aussi leur position (quoique...). Un point que nous soulignions d'ailleurs dans notre test complet de ce Street Fighter 6 très attendu. Mais que les joueurs nostalgiques se rassurent, Capcom a évidemment prévu la possibilité de récupérer l'ensemble des tenues iconiques de chacun des combattants du jeu. Alors forcément, ça tranche et ça jure avec ce qu'on dénonçait quelques lignes plus haut, mais il faut croire que la nostalgie reste difficile à effacer.