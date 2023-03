Street Fighter 6 : la dernière commentatrice a été révélée, c'est la japonaise Hikaru Takahashi

Capcom a profité de son livestream pour révéler le nom de la huitième et dernière commentatrice qui sera présente au lancement du jeu en juin prochain. Il s'agit de l'actrice japonaise Hikaru Takahashi, méconnue en France, et qui est réellement active dans le métier depuis 2016. Oui, elle débute, et oui, elle n'a pas encore la popularité que Capcom souhaite lui prêter. Cela ne l'empêchera pas de donner de sa personne pour nous montrer son implication dans le jeu. Ce n'est certes pas percutant que les commentateurs techniques, mais sa douce voix et ses intonations sauront trouver leur public. Elle rejoint donc les commentateurs d’ambiance déjà représentés par Hikaru Takahashi, Thea Trinidad (Zelina Vega à la WWE), H.E. Demon Kakka et James "jchensor" Chen. On a aussi appris lors de ce Capcom Spotlight l'introduction du Rally Support, qui permettra aux commentateurs d'encourager les concurrents en fonctions de certains paramètres modulables et feront monter l'excitation à l’approche de la fin du match.



La sortie de Street Fighter 6 est attendue pour le 2 juin prochain sur PC, PS5, Xbox Series et PS4.