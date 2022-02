Street Fighter 6 : la 1ère vidéo dévoile un Ryu vieilli et barbu face à Luke

Il fallait être matinal en ce lundi 21 février 2022 pour assister en direct au reveal de Street Fighter 6, teasé par les plus grands insiders du milieu du jeu vidéo. Il était en effet à peine 7h du matin lorsque Capcom a lâché le tout premier teaser de son nouveau jeu de baston, qui correspondait d'ailleurs avec la fin du compte-à-rebours du fameux Capcom Pro Tour lancé quelques jours plus tôt. Dans cette vidéo tout en CGI, on aperçoit un Ryu vieilli, barbu mais à la carrure toujours très impressionnante. On sent la transpiration qui se dégage de son corps et pour cause, notre champion n'est pas seul puisqu'il doit faire face à un jeune loup affamé, blondinet et sûr de lui. Les spécialistes auront bien sûr reconnu Luke, le tout dernier perso en DLC de Street Fighter V que Capcom avait promis qu'on reverrait prochainement. Sera-t-il son véritable némésis ou un simple disciple ? Pour le moment, le mystère reste tout entier, d'autant que Capcom a donné rendez-vous cet été pour en savoir davantage. Pas de plateforme annoncée (Capcom va-t-il gardé son exclu console avec PlayStation ?), pas de date de sortie, tout cela est évidemment trop tôt et il va falloir prendre son mal en patience.