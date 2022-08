Street Fighter 6 : Kimberly, la disciple de Guy, et Juri qui rend hommage à Akira rejoignent le roster

Il n'y avait pas que SNK qui avait réservé des surprises à ses fans pour la fin de l'EVO 2022, Capcom a aussi comblé son audience avec l'annonce de deux nouveaux personnages au roster de Street Fighter 6. Deux femmes aux pieds souples et qui ont marqué les esprits au Mandala Bay de Las Vegas par leur style, leur agilité et leur puissance : Kimberly et Juri. La première est une disciple de Guy (Final Fight), s'inscrit donc comme une ninja et se distingue par son style très streetwear avec ses bombes de peinture qu'elle n'hésitera pas à utiliser en plein combat. Evidemment, les puristes auront reconnu son Ultra, recopié de son mentor Guy, avec ses attaques qui perforent l'écran de chaque côté à la vitesse d'un ninja de Konoha. En parlant de reprise, l'intro de Juri est évidemment un vibrant hommage à Akira avec sa moto qui dérape sur le côté. Juri est elle aussi une expert des coups portés avec les pieds et dans Street Fighter 6, elle ne semble pas avoir atténué son côté malicieux voire maléfique. Ah si, elle se balade désormais avec un smartphone pour immortaliser ses victoires sans doute.