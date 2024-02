Street Fighter 6 : Ed le boxeur vif et rapide présente son gameplay en détails

Teasé le mois dernier par le biais du mode World Tour, Ed le boxeur est de retour pour une présentation complète et pleine d'arrogance. Il faut dire que cette fusion ratée entre Balrog et M. Bison veut imposer sa personnalité, quitte à ne pas plaire à tout le monde avec sa mèche blonde rebelle. Grâce à sa vivacité et son Psycho Power, il est capable de tenir ses adversaires à distance, notamment via son Psycho Flicker, qui est un jab éclair qu'on peut balancer dans trois directions différentes (bas, moyen, haut) et qui rappelle les Elongate Arms de Ryuji Yamazaki (Fatal Fury, The King of Fighters). De nouvelles panoplies de coups ont été rajoutées au personnage, mais on retrouvera aussi des anciennes attaques réimaginées pour ce nouvel opus.





Psycho Flicker : un jab rapide à distance qui peut aller dans l'une des trois directions pour prendre l'adversaire au dépourvu et qui est vital dans la capacité d'Ed à contrôler l'espace. En maintenant le bouton enfoncé, Ed utilisera son Psycho Snatcher de Street Fighter V, qui lui permet d'attirer à lui ses adversaires à l'aide de tentacules de Psycho Power.

: un jab rapide à distance qui peut aller dans l'une des trois directions pour prendre l'adversaire au dépourvu et qui est vital dans la capacité d'Ed à contrôler l'espace. En maintenant le bouton enfoncé, Ed utilisera son Psycho Snatcher de Street Fighter V, qui lui permet d'attirer à lui ses adversaires à l'aide de tentacules de Psycho Power. Psycho Blitz : une série de coups de poing enveloppés de Psycho Power.

: une série de coups de poing enveloppés de Psycho Power. Psycho Storm : le Super Art de niveau 1 d'Ed lui permet de frapper ses adversaires avec une série de jabs à grande vitesse.

: le Super Art de niveau 1 d'Ed lui permet de frapper ses adversaires avec une série de jabs à grande vitesse. Psycho Cannon : le Super Art de niveau 2 d'Ed, précédemment utilisé dans Street Fighter V, génère une boule de Psycho Power à coups multiples qui se déplace vers l'avant.

: le Super Art de niveau 2 d'Ed, précédemment utilisé dans Street Fighter V, génère une boule de Psycho Power à coups multiples qui se déplace vers l'avant. Psycho Chamber : le Super Art de niveau 3 d'Ed transforme ses adversaires en punching-ball humain en attachant leurs mains et leurs pieds, le laissant les corriger sans résistance au nom de Neo Shadaloo.

Ed sera disponible dès le 27 septembre 2024 pour tous les possesseurs de Street Fighter 6 Deluxe Edition, Ultimate Edition ou encore le Year 1 Character Pass. Son Costume 2 hérité du mode histoire de Street Fighter V arrivera à la même date.