Street Fighter 6 : du gameplay en 4K avec Ken, Ryu, Luke et Jamie, ce sont les développeurs qui jouent

Street Fighter 6 se rappelle à notre bon souvenir à travers une toute nouvelle vidéo de gameplay généreusement offerte par nos confrères de Game Informer. Réalisée en 4K, la séquence est particulièrement intéressante puisque ce sont les développeurs de Capcom qui s'échangent quelques aimabilités dans la peau de Ryû, Ken, Jamie et Luke. Bien évidemment, le but ici est de mettre en avant certaines attaques des personnages, même si l'on s'aperçoit que les gars se débrouillent nettement mieux que Yoshinori Ono, l'ex-producteur de la série parti vers d'autres horizons après vingt ans de bons et loyaux services chez Capcom . En effet, invité de prestige de notre stand lors de la Paris Games Week 2012, on s'était rendu compte qu'il sortait des dragons au pif et spammait des hadoken comme pas possible. Un sacré moment de rigolade avec ce Monsieur de la baston.On profite de l'occasion pour rappeler que Capcom a dévoilé récemment les contrôles dynamiques , justement par l'intermédiaire de Game Informer. "Dans un jeu de combat classique, lorsque les débutants martèlent les boutons, ils tapent souvent dans le vide, avait alors confié le réalisateur Takayuki Nakayama. Nous avons donc souhaité que quelque chose d'important et susceptible de faire la différence se produise lorsque les touches sont pressées au hasard." "À ma grande surprise, Shuhei Matsumoto [le producteur de Street Fighter 6, ndlr] a posé la manette sur la table devant lui et s'est mis à appuyer sur les boutons les uns après les autres avec son index, avait indiqué le journaliste dans son papier. Son personnage a alors utilisé tous les types d'attaques. Du coup, il devient évident que les contrôles dynamiques ne sont pas supposés tester votre skill en tant que joueur de Street Fighter. Ils permettent simplement de s'assurer que chacun prenne du plaisir en jouant."Street Fighter 6 est attendu pour 2023 sur Xbox Series S, Xbox Series X, PS4, PS5 et PC.