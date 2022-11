Street Fighter 6 : Capcom repousse les limites de l'accessibilité avec les contrôles dynamiques, explications en vidéo

Shuhei Matsumoto [le producteur de Street Fighter 6, ndlr] a posé la manette sur la table devant lui et s'est mis à appuyer sur les boutons les uns après les autres avec son index, est-il indiqué dans le papier. Son personnage a alors utilisé tous les types d'attaques. Du coup, il devient évident que les contrôles dynamiques ne sont pas supposés tester votre skill en tant que joueur de Street Fighter. Ils permettent simplement de s'assurer que chacun prenne du plaisir en jouant."





Takayuki Nakayama. Nous avons donc souhaité que quelque chose d'important et susceptible de faire la différence se produise lorsque les touches sont pressées au hasard."D'après la description faite par Game Informer, c'est l'I.A. qui, selon la position de notre personnage et la situation dans laquelle il se trouve, décide de l'attaque la plus appropriée. "À ma grande surprise,Si Capcom a pris le temps d'équilibrer les contrôles modernes et classiques de sorte qu'ils soient tous deux utilisables en ligne, les contrôles dynamiques, eux, se limiteront au local. À noter aussi que les joueurs qui opteront pour ce type de commande seront toujours en mesure de déplacer le personnage avec le pad directionnel et d'exécuter des contres. Inutile de vous dire que nous sommes curieux de voir ce que ces contrôles dynamiques donnent manette en main, même si la vidéo ci-dessus en donne un premier aperçu. On rappelle que la sortie de Street Fighter 6 est programmée pour 2023 sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC.