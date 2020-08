Street Fighter : Yoshinori Ono, le producteur de la série, quitte Capcom après 20 ans de service

Responsable de la franchise Street Fighter depuis plus de 20 ans, et producteur sur de gros titres comme Devil May Cry ou encore Onimusha : Dawn of Dreams, Yoshinori Ono vient d'annoncer qu'il allait quitter Capcom. Comme annoncé via Twitter, le départ de l'éditeur se fera dans l'été, sans qu'on sache quelles sont les raisons qui ont motivé cette démission. Yoshinori Ono en profite juste pour remercier tous ses collègues, ainsi que les gens avec qui il a eu l'opportunité de travailler. Les fans ne sont pas oubliés, et le créateur précise d'ailleurs que la nouvelle génération d'employés de chez Capcom prendra grand soin de la marque Street Fighter.