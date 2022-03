Street Fighter V : des filtres pixel et cel-shading dans la mise à jour définitive, un gros trailer percutant

Au lendemain de la mise en ligne de notre test de KOF XV, qui s'octroie d'ailleurs son premier DLC avec la team Garou Mark of the Wolves, Capcom revient à la charge avec Street Fighter V et nous annonce l'arrivé d'une mise à jour définitive. Celle-ci sera déployée à partir du 29 mars prochain et promet un rééquilibrage global entre les personnages, mais aussi et surtout l'arrivée de filtres pour rendre le jeu plus sympathique. On pourra en effet passer le jeu en mode cel-shading, pour un rendu encore plus cartoon, même si les différences avec la version d'origine ne saute pas bien aux yeux, les graphimes de Street Fighter V étant déjà très BD dans son esthétique. On peut aussi passer le jeu avec un filtre pixel, dont le rendu rend le jeu tout simplement illisible. Un choix douteux donc, qui risque sans doute de faire des émules. De nouvelles tenues sont aussi prévues, tandis qu'il sera possible d'écouter des versions remixées des thèmes de certains personnages. Voici le gros trailer.