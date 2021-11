Street Fighter 5 : Luke, le dernier perso de la Saison 5, présenté dans une vidéo de 26 min

Révélé en août dernier à l'occasion du Street Fighter V Summer Update 2021, Luke a fait le show hier soir à l'occasion d'un stream organisé par Capcom. Dernier personnage de la Saison 5 à voir le jour, Luke avait fait polémique lors de son reveal, en raison de ses ressemblances avec le Steve de Tekken et qu'il s'agissait encore d'un mâle alpha blond aux yeux bleus. Mais qu'importe, le combattant arrivera tel qu'il est le 29 novembre prochain et il a fait d'une présentation plus que complète. On a pu découvrir sa backstory, ses traumastismes d'enfance, mais aussi sa palette de mouvements. Boxeur dans l'âme, il utilise à merveille ses poings avec lequels il tiendra la distance et sera très offensif avec son allonge inattendue. On remarque qu'il est capable d'exécuter des Target Combos, des Triple Impacts et aussi des Snapback Combos, mais qu'il peut aussi annuler ses attaques basses pour enchaîner avec une attaque spéciale. Le genre d'enchaînement qui fera grand bruit lors des tournois eSport. Côté attaques spéciales, il peut exécuter un Flash Knuckle en chargeat ses coups, provoquant des dégâts considérables chez l'adversaire. Un combattant à surveille donc, qui devrait plaire à pas mal de spécialistes du stick arcade.