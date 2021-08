Street Fighter V : Luke est le dernier personnage du jeu et il fait déjà polémique

Ça s'est passé cette nuit, à l'occasion du Street Fighter V Summer Update 2021, le 5ème et dernier personnage de la Saison 5 de Street Fighter 5 a été révélé aux yeux du grand public. Son nom ? Luke, un, boxeur blond, aux yeux bleus et à la carrure bien taillée qui promet d'avoir un brillant avenir devant lui au sein de la saga Street Fighter. Takayuki Nakayama, le game director du jeu et Shuhei Matsumoto, le producteur, ont fait les présentations officielles face-caméra, précisant que le nombre de combattants dans le roster s'élève donc à 45 au total. Un beau chiffre qui n'a pourtant pas fait passer la pilule auprès des aficionados qui ont vivement critiqué le choix de ce personnage. Il suffit de jeter un oeil dans les commentaires sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur Twitter, pour constater que Luke s'est déjà fait des ennemis. Certains reprochent à Capcom de manquer de diversité et de proposer encore un protagoniste blond aux yeux blonds, tandis que d'autres avancent qu'il ressemble trop à Steve de Tekken et qu'il manque de personnalité.







En attendant que Luke se fasse accepter par la communauté, sachez qu'il est spécialisé dans les déplacements rapides et les frappes fortes, sachant qu'on aura d'autres informations dans les mois à venir, puisque sa venue n'est pas prévue avant novembre 2021. D'ici là, on va pouvoir s'amuser avec Oro qui sera jouable à partir du 16 août prochain. L'ermite errant de Street Fighter III revient dans Street Fighter V et son gameplay a été dévoilé dans une longue session de gameplay hier soir également. Ce fut aussi le cas avec Akira Kazama (de la série Rival Schools) qui a eu droit à son focus et elle aussi fera ses débuts dans la série le 16 août prochain.















Petit rappel : Oro, Akira et Luke sera disponible via le Character Pass ou le Premium Pass, sachant que les trois protagonistes peuvent également être achetés séparément contre de l'argent ou 100 000 Fight Money. Vous savez tout.