Street Fighter : un logo pour les 35 ans et des surprises à venir

Née en août 1987 sur borne d'arcade, la franchise Street Fighter va fêter ses 35 ans en 2022, et du côté de Capcom, on commencer à teaser l'arrivée de petites surprises. En attendant de savoir quelles seront ces petites gourmandises autour du jeu de baston le plus célèbre au monde, l'éditeur japonais a présenté le logo qui a été réalisé à cette occasion. Plutôt sobre et différent de celui des 30 ans, il met en avant le chiffre 35 avec la typo original de Street Fighter que les fans auront reconnu. Bien sûr, impossible de ne pas penser à l'annonce de Street Fighter VI qui devrait se faire cette année, Capcom travaillant dessus depuis un bon moment déjà, sachant que Luke, le dernier combattant DLC de Street Fighter 5 sera le liant entre les deux épisodes. D'ailleurs, d'après la fuite dont a été victime Capcom en 2020, Street Fighter 6 arrivera au 2ème semestre 2022.Enfin, sachez que Street Fighter ne sera pas la seule licence de jeux vidéo à fêter ses 35 printemps cette année, d'autres séries comme Final Fantasy, Mega-Man, Metal Gear et Double Dragon auront le même âge en 2022.