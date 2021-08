Street Fighter V : Oro dévoile ses techniques dans une vidéo de gameplay

Quelques jours après nous avoir révélé l'identité de Luke, un tout nouveau personnage qui semble être promis à un gros avenir dans Street Fighter V, voilà que Capcom nous propose de nous attarder sur Oro, un autre combattant qui sera disponible à compter du 16 août prochain. Apparu pour la première fois dans Street Fighter III : New Generation, Oro est un ermite qui se bat avec une seule main, puisqu'avec la deuxième, il tient une tortue. Agé de 140 ans, il maîtrise les secrets de l'immortalité et de la magie qu'il utilise pour battre ses adversaires. Dans cette vidéo de gameplay, l'ensemble de ses coups spéciaux et autres furies sont détaillées, qu'il s'agisse du V-Skills, du V-Trigger, ou bien encore du V-Shift. Bien sûr, Capcom n'oublie pas non plus de glisser les bonus cosmétiques, notamment ce cosplay en Tortue Géniale qui lui sied à merveille.