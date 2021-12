Street Fighter 5 : Luke, le tout dernier personnage, est disponible, nouveau trailer

Quelques jours à peine après avoir été présenté en long, en large et en travers, Luke est enfin disponible en téléchargement. C'est la raison pour laquelle Capcom se permet une petite piqûre de rappel, histoire de nous redire qu'il s'agit-là du tout dernier combattant du jeu, avant de tourner définitivement la page SF V et se consacrer au développement de Street Fighter VI. C'est donc l'occasion de profiter d'une nouvelle vidéo, plus condensée cette fois-ci, et qui permet d'avoir un aperçu du personnage, ses coups et autres attaques, mais aussi ses nombreuses possibilités de combos. Pour rappel, le gameplay de Luke est principalement offensif, avec cette manie à maintenir la pression sur ses adversaires. Par exemple, le "Flash Knuckle" est une fin de combo très efficace où chaque bouton mène à une attaque différente, mais toujours vers l'avant. Son jeu à distance se présente sous la forme d'un projectile appelé "Sand Blaster", qui lui permet de tirer de l'énergie de ses mains et d'attaquer ses adversaires à moyenne et longue distance. Pour compléter son arsenal, Luke est armé d'un V-System unique qui remplit son V-Timer au fur et à mesure qu'il inflige des dégâts, récompensant ainsi un style de jeu agressif.

Rappel : Luke peut être obtenu à travers le Character Pass ou le Premium Pass de la saison 5. Il peut également être acheté séparément sur le store ou contre de la Fight Money. Capcom précise pour finir que d'autres ajouts seront prévus en mars 2022, histoire de continuer à bien équilibrer le jeu. Il y a en effet le Capcom Pro Tour 2022 qui précise, il ne faudrait donc ne pas faire n'importe quoi...