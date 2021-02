Street Fighter V : Eleven, Dan, Rose et nouveau gameplay, tout savoir sur la Winter Update

Le teasing avait démarré il y a quelques jours : Capcom avait donné rendez-vous à toute la communauté de Street Fighter V en ce jeudi 11 février en début de soirée pour découvrir le contenu de son Winter Update. Une grosse mise à jour qui a été relayé en direct sur la chaîne Twitch de Capcom (désormais disponible en replay sur YouTube) et qui a permis de découvrir l'ensemble des nouveautés qui arriveront au fur et à mesure des semaines cette année. L'occasion de découvrir en premier lieu le personnage de Rose, qui arrivera au printemps prochain et qui fait toujours l'objet de finalisation au sein de chez Capcom. Rose débarquera bien sûr avec son stage "Marina of Fortune", repris de Street Fighter Alpha | Zero 2, un décor italien avec un grand navire qui passe au loin, les développeurs en sont particulièrement fan.



Ensuite, nous avons pu découvrir quelques unes de ses attaques, images de performance capture à l'appui (très enrichissant) et qui permettent de voir comment va fonctionner son Soul Bind, un anti-air qui a d'abord été storyboardé avant de partir en tournage puis production. Le reste de ses attaques a également été détaillé comme le Soul Piede, le Soul Breeze et le Soul Spark qui ont des particularités propres Quant aux furies à proprement parler, Rose fait appel au Soul Fortune pour son V-Skill, qui lui permet de tirer une carte de tarot qui peut soit augmenter ses statistiques, soit affaiblir l'adversaire. La V2 de son V-Skill, baptisé Soul Satellite, permet d'inovoquer jusqu'à deux orbes d'énergie qui gravitent autour d'elle pour la protéger d'une part et attaquer d'autre part. Reste alors le Soul Dimension, qui prend la place du V-Trigger qui permet à Rose de se téléporter, tandis que le V-Trigger 2 fait apparaître des rémanences qui augmente les dégâts de chaque coup porté.







Au tour de Dan de passer à la moulinette avec une présentation de son nouveau costume, qui lui permettra notamment de faire tomber le haut de son kimono, mais aussi de porter un masque Tengu. Avec ce look, Dan apparaît comme un croisement parfait entre un Geese Howard et un Mr Karaté que personne n'avait pensé. On avait déjà eu pas mal d'infos sur le personnage lors du Tokyo Game Show online de septembre dernier, cette fois, on a pu découvrir son V-Skill 1 qui lui octroie la possibilité d'annuler chacune de ses attaques spéciales, qui non seulement trolle l'adversaire mais ouvre ses combos. Si Dan sera le perso parfait pour rendre fou l'opposant, sachez qu'il peut aussi activer son V-Trigger avec une saule jauge, tandis que son Haoh Gadoken (Ryo Sakazaki en sueur...) entraîne un wall bounce ou un gard crush s'il est chargé à fond. Dan sera le premier des personnages de la Saison 5 à débarquer puisqu'il sera disponible à partir du 22 février prochain.









Autre aspect important de cet Winter Update, c'est l'introduction d'une nouvelle mécanique de gameplay : le V-Shift. Il a pour but de renforcer le côté défensif, à condition de grignoter une barre de V-Gauge. Une fois activé, ce système défensif rend le personnage invulnérable aux chopes, aux attaques et aux projectiles également. C'est donc l'occasion de riposter avec des ouvertures de combos intéressantes. Il afudra cependant attendre le 22 février prochain pour se familiariser avec ce V-Shift qui sera bien évidemment gratuit et devrait relancer les combats en ligne. On imagine que Capcom a pensé à rééquilibrer l'ensemble du jeu avec l'arrivée d'une telle nouvelle feature.







Quant au supposé nouveau personne qu'est Eleven, il ne s'agit en rien d'un combattant inédit, mais un personnage qui reprend l'apparence d'un combattant déjà existant avec un rêvetement visqueux et blanc, rien de plus. Autant vous dire que la déception fut grande au moment des aveux de Capcom. Ce personnage "bonus" sera accessible à toutes celles et ceux qui se procureront le Season Pass. Une vraie déception. On termine cependant pour vous confirmer que c'est le 22 février prochain que démarre cette Saison 5, avec l'introduction de Dan. Let's go.