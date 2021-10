Street Fighter 5 : des costumes roses-bonbons pour soutenir la lutte contre le cancer du sein

Octobre est le mois consacré à la lutte contre le cancer, sous toutes ses formes, mais il a toutefois une résonance plus forte du côté de la prévention contre le cancer du sein. Toutes les 14 secondes, quelque part dans le monde, une femme est diagnostiquée d'un cancer du sein et à l'échelle mondiale, cette maladie est à l'origine du plus grand nombre de décès liés au cancer chez les femmes. Aux États-Unis, le nombre de décès dus au cancer du sein a diminué de 40% depuis la création de la fondation BCRF, et c'est exactement pour ce fonds de recherche privé que Capcom s'est engagé cette année. C'est au travers du jeu Street Fighter V que l'éditeur japonais a fait savoir son soutien, en mettant en place des costumes caritatifs en édition spéciale aux teintes roses. L'idée est en effet de sensibiliser et de soutenir davantage la recherche contre le cancer du sein.



Dès le 12 octobre et ce jusqu'au 12 novembre prochain, il sera possible de récupérer des costumes BCRF pour Chun-Li et Ryu, à la fois pour les versions PS4 et PC. Les costumes seront proposés à l'unité ou en combo pour les deux personnages, sachant que tous les bénéfices perçus seront reversés à la recherche contre le cancer du sein, avec un don minimum garanti de 25 000 dollars. Capcom dévoilera le montant total de son don à la fin de la campagne. Voici les images de ces costumes roses-bonbons.