Street Fighter : Dan ouvre enfin la Saison 5, un nouveau trailer où il fait le pitre

On le sait depuis le Tokyo Game Show 2020, Dan Hibiki est le premier personnage à ouvrir le bal de la Saison 5 de Street Fighter V. Dès aujourd'hui, les possesseurs du jeu peuvent se procurer le trublion, soit à l'unité, soit à travers les Character Pass et Premium Pass. Du coup, Capcom a décidé qu'il fallait marquer le coup en publiant un nouveau trailer du jeu, entièrement consacré au personnage. Alors certes, cela fait plusieurs mois que sa command list est connue des spécialistes du stick arcade, du gameplay ayant été publié depuis le TGS de l'an passé, mais la nouvelle bande annonce revient sur ses meilleures attaques. On y voit ses V-Skill et V-Trigger, mais aussi son V-Shift, la nouvelle nouveauté de gameplay qui permet d'améliorer la défense, tou en contre-attaquant dans la foulée. Bien sûr, entre deux Haoh Gadoken, Dan n'oublie pas son ADN, à savoir faire le pitre et amuser la galerie. Bien sûr, d'autres combattants arriveront dans le courant de l'année, comme Rose au printemps, Oro et Akira (Rival Schools) cet été), et un dernier personnage dont l'identité n'a pas encore encore été révélée.