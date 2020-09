Street Fighter 5 : du gameplay officiel de Dan qui vient tout droit du Tokyo Game Show 2020

On le sait depuis le 5 août dernier, Street Fighter V profitera de nouveaux contenus pour 2020 et 2021, avec pour commencer l'arrivée de 5 personnages inédits en plus. Dan, Rose, Oro et Akira Kazama qui nous vient tout droit de la série Rival Schools, voilà de quoi tenir avant l'annonce d'un probable Street Fighter VI dans le développement a sans doute été impacté par le départ de Yoshinori Ono, le producteur de la saga Street cette dernière décennie. En attendant d'avoir des nouvelles de cette suite, Capcom nous propose de découvrir quelques unes des attaques de la move-list de Dan, le premier protagoniste des 5 à arriver prochainement.C'est en effet à l'occasion du Tokyo Game Show 2020 qui se tient en ligne que nous avons pu apprécier ces 2 minutes de pur gameplay. On attend maintenant une date de sortie et le prix imposé pour récupérer ce Dan au kimono rose et à l'attitude toujours aussi loufoque.