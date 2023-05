Street Fighter 6 : deux trailers inédits, un sur l'histoire, l'autre avec Lil Wayne le rappeur

C'est la dernière ligne droite pour Street Fighter 6, puisque sa date de sortie est attendue pour le 2 juin prochain, ça on le sait depuis un moment. S'il sera toujours question de versus fighting classique, le titre de Capcom va aussi tenter de séduire un public plus large, plus jeune, et pas encore habitié aux quarts de cercle. Aussi, pour que l'entrée en matière se fasse dans les meilleures conditions possibles, l'éditeur japonais a prévu plusieurs choses. La première, ce sont des contrôles très accessibles, via des commandes dites "modernes", qui permettent de réaliser des coups spéciaux sans faire la moindre manipulation complexe, juste en appuyant sur des boutons. Autre élément d'accessbilité, l'ajout d'un mode World Tour, très inspiré du mode "MaCarrière" des jeux NBA 2K, permettant de créer son propre personnage, de le faire évoluer dans des zones ouvertes, favorisant l'aventure, l'exploration, le dialogue et la personnalisation. Et enfin, dernière pierre à l'édifice de l'envie de plaire à un nouveau public, la présence de Lil Wayne, le célèbre rappeur, qui avait déjà présenté une vidéo il y a quelques mois, mais qui est la vedette du trailer de lancement, avec cette ambiance street / rap / wesh que les puristes de Street Fighter rejettent depuis le début. Pas facile de vouloir s'ouvrir à tout le monde...