Street Fighter 6 : des commentaires en temps réel pendant les parties, comment ça marche ? Explications

Sans doute l'un des reveals les plus fracassants du State of Play du 3 juin 2022, Street Fighter 6 n'a pas manqué de surprendre son monde, par ses graphismes pour commencer, ses animations impeccables, ses modes de jeu inédits pour la saga, mais aussi l'introduction de commentaires in-game et en temps réel. On le sait, depuis plusieurs épisodes, Street Fighter est devenu un jeu de combat extrêmement suivi sur la scène eSport et lors de ces tournois, les commentateurs s'en donnent à coeur joie pour retranscrire ce qui se passe à l'écran, et donner de la vie dans les affrontements aussi. Conscient qu'il s'agit d'un élément majeur de l'effervescence d'un tournoi, Capcom a décidé d'intégrer une fonctionnalité pour intégrer des commentaires pendant les parties.Comment ça fonctionne ? Concrètement, Capcom a collaboré avec de célèbres commentateurs de la FGC (Fighting Game Community) et d’autres personnalités connues pour intégrer leurs voix dans le jeu, et retranscrire l’intensité d’un match compétitif. Après avoir lancé un match, vous pourrez entendre leurs voix qui commentent ce qui se passe à l’écran, comme dans un véritable ournoi. En plus de créer une ambiance unique, cette fonctionnalité offrira également des explications faciles à comprendre au sujet du jeu. Cela devrait aider tous ceux qui ne sont pas habitués à Street Fighter à mieux comprendre les mécaniques du jeu ! La fonction de commentaire en direct proposera des sous-titres en 13 langues pour plus d’accessibilité. Les premiers commentateurs légendaires à être inclus dans cette fonctionnalité sont Vicious et Aru ! Le reste des autres commentateurs seront révélés ultérieurement, on pense tous fort à Ken Bogard pour la France bien entendu...