Street Fighter 6 : Capcom lâche du gameplay en 4K, Ryu et Chun-Li sont magnifiques !

Parmi les grosses annonces de ce State of Play nocturne, il y avait Street Fighter 6 que Capcom avait révélé en février dernier et qui s'est montré dans une belle séquence de gameplay. L'occasion d'apprécier la direction artistique proposé par cet épisode qui semble s'éloigner légèrement du look cartoon des deux derniers épisodes pour proposer quelque chose d'un peu plus réaliste. Cela saute aux yeux lorsqu'on voit le design de Chun-Li, plus affinée dans es traits et au regard nettement plus réaliste. Ryu n'est pas en reste et son côté maître solitaire qui vit dans les bois est toujours bien représenté. Quant à Luke, le dernier personnage en DLC de Street Fighter 5, il est comme on nous l'a présenté, assez anecdotique dans son design et quelque peu tête à claques dans ses attitudes. Le jeu est développé avec le moteur maison de Capcom, o savoir le RE Engine, et se distinguera des précédents épisodes avec 3 modes de jeux différents : Fighting Ground, World Tour et Battle Hub. Dans le trailer, on prend connaissance du mode Aventure qui nous permettra sans doute de créer son propre personnage, pour ensuite le faire évoluer au sein d'une petite ville.

Autre nouveauté de taille pour Street Fighter 6, la présence de commentaires en temps réel rendus possible uniquement par une fonctionnalité qui permet d'intégrer les voix de commentateurs issus de la communauté du Versus Fighting tels que Jeremy "Vicious" Lopez et Ryutaro "Aru" Noda, sachant que cette fonctionnalité prendra en charge les sous-titres en 13 langues différentes. Avec Street Fighter 6, Capcom souhaite toucher un plus large public avec la possibilité de basculer entre contrôles classiques et contrôles modernes, qui sont en réalité des commandes simplifiées. En gros, on pourra remplacer l'exécution des coups spéciaux en combinant une unique pression sur un bouton et une direction. Côté gameplay, Street Fighter 6 introduit le Drive System, une nouvelle jauge utilisée pour exécuter cinq techniques distinctes afin d'améliorer les capacités offensives ou défensives du joueur, notamment les Drive Impact, Drive Parry, Overdrive Art, Drive Rush et Drive Reversal.

La sortie de Street Fighter 6 est attendue pour 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Finie l'exclusivité PlayStation.