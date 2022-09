Street Fighter 6 : Capcom introduit les commentateurs japonais, ça a tout de suite plus de patate

On le sait, parmi les grosses nouveautés apportées à ce Street Fighter 6, il y aura la présence de commentateurs in-game et en temps réel pour dynamiser les combats. Certains ont d'ores et déjà été présentés, mais pour le Tokyo Game Show 2022, ce sont les commentateurs d'origine japonaise qui ont officiellement été présentés. Le premier des deux n'est autre que Kosuka Hiraiwa, célèbre casteur eSport, qu'on voit en image porter le costard et la cravate. Le deuxième choisi se nomme H.E.Demon Kakka et qui apparaît avec sa tenue de scène extravagante. Ancien journaliste, il se fait aussi appelé Demon Kogure et il est également artiste, compositeur et musicien. Mais au Japon, il est aussi connu pour être un commentateur des matchs de sumos et sa présence dans Street Fighter 6 a été accueilli avec ferveur. Il suffit de l'écouter parler avec son ton de voix si particulier qu'on rêve d'activer les commentaires rien que pour le flow et la patate de ses mots. Et tant pis si on ne comprend rien... On pourra cependant compter sur le sous-titrage puisque 13 langues sont prévues à l'écrit au total.La sortie de Street Fighter 6 est attendue pour 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.