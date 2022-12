Street Fighter 6 : c'est officiel pour la date de sortie, 4 nouveaux personnages annoncés en vidéo

Édition standard (69,99€)

Jeu complet

Édition Deluxe (94,99€)

Jeu complet

Year 1 Character Pass

Les rumeurs disaient donc vrai : Street Fighter 6 sortira bel et bien le 2 juin 2023 sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5, PS4 et PC. C'est en effet ce qu'a annoncé Capcom durant les Game Awards 2022, en prenant le temps de dévoiler une vidéo inédite. Une séquence de 2 minutes 30 qui a permis d'étoffer un peu plus le roster du jeu puisque pas moins de quatre nouveaux personnages ont été révélés. Il y a tout d'abord Dee Jay, le combattant jamaïcain apparu pour la toute première fois dans Super Street Fighter II. En revanche, ce sera le baptême du feu pour Manon, JP et Marisa qui, on le rappelle, avaient fait l'objet d'un gros leak il y a quelques mois À noter qu'il est désormais possible de précommander Street Fighter 6 parmi les trois éditions suivantes :

- 4 personnages supplémentaires

- 4 couleurs supplémentaires :

Couleurs 3 à 10 pour la tenue 1

- Bonus d'achat :

4 200 Drive Tickets



Édition Ultimate (114,99€)

Jeu complet

Year 1 Ultimate Pass

- 4 personnages supplémentaires

- 4 couleurs supplémentaires :

Couleurs 3 à 10 pour la tenue 1

- 4 tenues supplémentaires :

Tenue 2 (inclut les couleurs 1 à 10)

- 4 tenues supplémentaires :

Tenue 3 (inclut les couleurs 1 à 10)

- 2 stages supplémentaires

- Bonus d'achat :

7 700 Drive Tickets