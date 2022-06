Street Fighter 6 : au tour de Cammy de fuiter en vidéo, c'est sa Furie 3 qu'on découvre

Question du soir, bonsoir.

Cammy, vous la préférez avec ou sans ses longues nattes ? En tout cas, sa Furie 3, elle claque des fesses !



(Même chose que pour Ken ce matin, GG à celles et ceux qui reconnaîtront la zik de fond que j'ai choisie)#StreetFighter6 #Leak pic.twitter.com/5iZrZ4xono — Maxime CHAO (@MaximeChao) 16 juin 2022

Avec ce sac de @LaurelyJA, on a pu jouer à Street Fighter 6 pendant 2h chez @capcom_france. L'occasion de lui rappeler qui est le boss du VS Fighting chez @JeuxActu. Il est Jamie, je suis Ryu.



Les pro-players, stay still, on découvrait le jeu depuis quelques minutes hein. pic.twitter.com/ud1vZQFNoe — Maxime CHAO (@MaximeChao) 12 juin 2022

Décidément, l'eau coule à flot du côté de Capcom qui a en effet bien du mal à contenir les fuites autour de Street Fighter 6. Après avoir découvert la liste des 22 combattants présents dans le roster de lancement il y a quelques jours, puis découvert une courte vidéo de Ken avec son nouveau look de Gerard Depardieu 70's / Terry Bogard de Garou Mark of the Wolves, c'est au tour de Cammy de nous révéler ses atouts. La vidéo, filmée avec un smartphone, permet de voir deux Cammy s'affronter. La première arbore son costume classique, laissant entrevoir ses jolies gambettes musclées et ses deux longues nattes, tandis que la deuxième version n'est autre que la Cammy de 2022, avec cheveux courts et bien plus habillée. C'est d'ailleurs elle qui se mange la Furie niveau 3 en pleine tronche, avec cette mise en scène particulièrement dynamique où Cammy standard se prend un violent coup de pied sauté. En attendant d'en découvrir davantage par les voix officielles, vous pouvez relire notre preview de Street Fighter 6, mais aussi découvrir un combat entre Laurely Birba et Maxime Chao. Please enjoy.