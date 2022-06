Street Fighter 6 : une vidéo de Ken a fuité, on dirait Gerard Depardieu + Terry Bogard de Mark of the Wolves

Les artworks ont fuité il y a qq jours, mais place maintenant à une courte vidéo pour découvrir le nouveau Ken dans le déjà très bon Street Fighter 6. Complètement fada de cette nouvelle DA, plus brut, plus sale, plus raw.



(Les vrais reconnaîtront la zik que j'ai mis en fond) pic.twitter.com/E2biuQuyTu — Maxime CHAO (@MaximeChao) 16 juin 2022

Dévoilé au monde entier il y a maintenant presque 15 jours, Street Fighter 6 est devenu rapidement un jeu extrêmement surveillé, aussi bien par sa communauté que les amoureux de la belle baston. Il faut dire que les sessions de gameplay proposées par Capcom a confirmé le ressenti lors des trailers de gameplay, ce nouvel épisode semble avoir trouvé la bonne formule pour proposer un système de jeu à la fois accessible pour les novices et intéressant pour les experts du stick. Visuellement abouti, avec une DA qui semble plaire à tout le monde, Street Fighter 6 n'a jamais afficher des personnages aussi charismatiques. Même les combattants iconiques reviennent chacun avec un look qui en impose direct. On pense a Ryu, Chun-Li et Guile, mais aussi Ken puisque ce dernier vient de faire l'objet d'une fuite en vidéo. On avait pu voir des artworks il y a quelques jours, révélant la liste des 22 combattants, mais cette fois-ci, on peut voir notrre blondinet en mouvement.Coiffure relâchée et désordonnée, regard sombre, mitaines de combat, hoodie et chaîne en or qui brille, notre Ken 2023 affiche un look plus brute, plus sale, plus raw dans la lignée de la nouvelle direction artistique affichée par Street Fighter 6. Sur Twitter, dans les commentaires sous notre vidéo, nombreux sont les joueurs à savoir comparer ce nouveau Ken au Gérard Depardieu des Valseuses, ou bien encore au Terry Bogard de Garou Mark of the Wolves. Il est vrai qu'en y regardant de plus près, il y a une petite ressemblance avec eux. En attendant d'avoir des vidéos officielles de de ce Ken, sachez que vous pouvez retrouvez la preview de Laurely Birba à cette adresse