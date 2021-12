Starfield : une nouvelle vidéo de 7 min avec beaucoup de Todd Howard dedans

Annoncé pour la toute première fois à l'E3 2018, Starfield aura attendu l'E3 de cette année pour révéler ses premières images tout en CGI. Alors que le jeu est censé sortir le 11 novembre 2022, soit dans un an, Bethesda Softworks reste bien mystérieux quant au type de jeu et du gameplay prévu pour nous emmener parmi les étoiles. C'était sans compter sur la sortie de cette vidéo inattendue d'une durée de plus de 7 minutes où les créateurs de Starfield se sont réunis pour donner un peu plus de biscuit. Une sorte de carnet de développeurs avec en guest Todd Howard (qui est donc le Game Director), Angela Browder (Studio Director) et Matt Carofano (Art Director) qui discutent de la façon dont les ambitions, les passions et l’histoire de l’équipe ont façonné le studio, mais aussi de leurs perspectives sur l’avenir de Starfield. N'espérez pas voir d'images de gameplay dans cette vidéo, tout juste a-t-on quelques concept-arts qui sont là pour nous faire patienter.

Parmi les quelques bribes d'informations qu'on peut tirer de cette vidéo, on apprend que le jeu sera en vue subjective pour plus d'immersion, que le jeu favorisera l'exploration, que les environnements devraient être interactifs et que l'open world promet d'être gigantesque. Evidemment, à ce stade, on ne peut que croire les développeurs sur parole, mais on attendra évidemment la sortie du jeu pour se faire un avis définitif. En attendant, Todd Howard continue de jouer avec notre impatience et on se rappelle que Starfield arrivera sur PC et Xbox Series X|S pour novembre 2022.