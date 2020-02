Star Wars : un spin-off de Battlefront baptisé "Viking" a été annulé, toutes les infos

Toujours fort pour révéler de grandes affaires, Kotaku remet ça et vient d'annoncer, selon six sources anonymes mais déclarées comme de confiance, le développement puis l'annulation d'un jeu Star Wars tout à fait inédit. Son petit nom de code ? "Viking". Et, surprise, celui-ci était apparemment un spin-off de la saga Star Wars Battlefront.En conception chez EA Vancouver, le titre s'appuyait largement sur l'histoire et ses personnages mais, malheureusement, aucune précision n'est donnée sur la nature même du jeu (FPS ? Shooter à la troisième personne ?). Toutefois, on sait que Criterion Games avait été appelé à la rescousse pour travailler sur le projet, devenant même meneur du développement : seulement voilà, la coordination entre les deux studios aurait été compliquée - Criterion étant un studio britannique, EA Vancouver canadien - au point même de mettre à mal les plannings et la réalisation de nombreuses tâches. Toutefois, Kotaku confirme que la vision de Criterion Games était ambitieuse : prévu pour être intégré au line up de la PS5 et de la Xbox Series X cette année, Viking n'aurait pu être terminé avant l'échéance imposée.. et l'annulation pure et dure de la gestation fut ainsi exigée.Des informations difficiles à encaisser lorsque l'on connait la malchance de Star Wars dans le milieu vidéoludique : il s'agit du troisième titre mis à la poubelle ces dernières années après un premier mis en chantier chez Visceral Games (qui a fermé ses portes) et un second, justement, chez EA Vancouver.Malgré tout, le succès épatant du Star Wars Jedi Fallen Order de Respawn Entertainment, les papas d'Apex Legends et autre TitanFall, redonne espoir et pourrait bien mener à d'autres jeux solos tirés de La Guerre des Étoiles, au moins par le même studio. On croise les doigts.