Star Wars Jedi Survivor : le jeu présent aux Game Awards ? L'insider Tom Henderson le confirme

Star Wars Jedi Survivor sera bel et bien présent aux Game Awards 2022. Plus concrètement, ses sources lui ont indiqué qu'un nouveau trailer sera diffusé environ trente minutes après le début du show, et que celui-ci révélera à la fois la date de sortie du jeu et à partir de quand les précommandes seront ouvertes. Depuis son officialisation au mois de mai , la suite de Star Wars Jedi : Fallen Order se fait plutôt discrète, Respawn Entertainment ayant seulement pris la parole pour expliquer pourquoi elle ne sortirait pas sur Xbox One et PS4.





L'insider Tom Henderson - qui vise souvent juste - est formel :

"Je pense que la différence se fait surtout au niveau du ray-tracing ou de l'éclairage, avait-il notamment souligné. Nous avons la possibilité de jouer avec la lumière en temps réel à un degré qui dépasse tout ce que nous avons produit jusqu'à présent. Comme c'est en temps réel, nous sommes en mesure de voir immédiatement les changements que nous faisons en matière d'éclairage. Ce qui signifie que nous avons plus de temps pour peaufiner, itérer davantage, et obtenir des résultats avec une dimension plus cinématographique. En outre, il y a ces disques ultra rapides qui nous permettent de charger rapidement énormément de contenu. J'ai toujours travaillé sur des jeux qui n'affichent pas d'écrans de chargement. Le fait que ces consoles disposent d'un système de stockage rapide a grandement facilité les choses. Il s'agit probablement des deux principaux bénéfices. Je n'oublie pas que les fonctionnalités haptiques de la PS5 [via la DualSense, ndlr] sur lesquelles nous sommes en train de travailler."



N'oublions pas non plus que le mois dernier, le journaliste Jeff Grubb (VentureBeat) avançait déjà que Star Wars Jedi : Survivor serait présent aux Game Awards et que le développement du jeu progressait bien. Et si Electronic Arts n'a encore rien dit sur le sujet, le bonhomme reste convaincu que le jeu arrivera en mars 2023, ce qui correspond au calendrier de l'éditeur américain où une "licence majeure" est indiquée en Q4. Bref, les choses semblent s'annoncer plutôt bien.