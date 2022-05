Star Wars Jedi Survivor : voici le trailer de la suite de Star Wars Jedi Fallen Order, c'est nettement plus sombre

Star Wars : Jedi Survivor se déroulera 5 ans après les événements de Jedi Fallen Order et les développeurs de Respawn travaillent en étroite collaboration avec LucasFilm pour proposer une aventure inédite et pleine de sens pour les fans de Star Wars. C'est toujours

Star Wars : Jedi Survivor, qui n'est autre que la suite de Star Wars Jedi Fallen Order. Pas de grosse surprise puisque l'existence de ce titre avait déjà été évoqué à de nombreuses reprises lors de bilans financiers et autres communications business. Cal Kestis sera donc de retour et il sera toujours accompagné de son petit droïde, BD-1, pour l'assister dans les moments difficiles. S'il faut se contenter pour le moment d'un trailer en cinématique, on peut en revanche d'ores et déjà déceler une ambiance plus sombre que le premier épisode, et même si notre héros a survécu à l'Ordre 66, il devra faire face à une nouvelle menace : un certain Pau'an.Le trailer nous permet aussi de faire la connaissance d'un autre personnage, plongé dans une cuve de bacta, et dont la particularité est cette chevelure blanche.