Star Wars Jedi Survivor : quand Luke Skywalker (Mark Hamill) entraîne Cal Kestis, c'est drôle

Afin de célébrer comme il se doit la sortie du très attendu Star Wars Jedi Survivor, dont l'accueil de la presse a été plus que chaleurese, Electronic Arts a eu le flair en proposant une vidéo assez inattendue. Il s'agit d'un spot publicitaire d'une petite minute qui nous montre l'acteur Cameron Monaghan (qui incarne Cal Kestis dans le jeu) en train de s'entraîner en studio de mocap avec un certain Mark Hamill, soit Luke Skywalker en personne. Un guest de qualité que personne n'a vu venir, puisque le personnage n'existe pas dans le lore du jeu. C'est cependant lui qui lui apprend deux-trois techniques pour devenir un vrai Jedi et parfaire sa capacité à maîtriser la Force. L'amusante vidéo est devenue virale très rapidement, notamment sur Twitter, où elle a déjà été vue plus de 4 millions de fois. En plus de Star Wars, les deux comédiens ont aussi la série Batman en commun, et plus particulièrement le personnage de Joker que tous les deux ont interprété. Mark Hamill pour la série animée et Cameron Monaghan dans la série télé Gotham. Ils étaient donc fait pour se rencontrer.