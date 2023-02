Star Wars Jedi Survivor : le jeu est reporté et sort maintenant le même jour que Dead Island 2

Star Wars Jedi: Survivor Now Arrives April 28th pic.twitter.com/PNtsL6kmER — EA Star Wars (@EAStarWars) 31 janvier 2023

Les reports de jeux se multiplient et Star Wars Jedi Survivor n'échappera pas au fait que les développeurs ont besoin de temps supplémentaire pour sortir le jeu avec la qualité qu'ils estiment être la meilleure. Dans un communiqué posté sur ses différents réseaux sociaux, Electronic Arts et le studio Respawn Entertainment signalent donc que Star Wars Jedi Survivor ne sortira pas le 17 mars prochain comme prévu, mais le 28 avril 2023. Un report d'un petit mois qui n'a en réalité que très peu d'impact pour le joueur, mais un très important pour Electronic Arts qui fait ainsi sortir son jeu de l'année fiscale 2022/2023. Mais ces 6 semaines de report vont surtout permettre aux équipes de fignoler le jeu, comme la "correction de bugs pour améliorer les performances, la stabilité, le polissage et, plus important encore, l’expérience du joueur". Ce que EA n'avait peut-être pas anticipé, c'est que la date du 28 avril 2028 était déjà occupé par un certain Dead Island 2, tant est que ce dernier ne soit pas repoussé pour la trouze millième fois.