Star Wars Jedi Survivor : date de sortie, bonus de précommande, config PC, Steam a tout fait fuiter

C'est le 15 mars 2023 que sortira le jeu, soit dans 3 petits mois, ce qui signifie que Electronic Arts prépare le jeu en coulisses pour une commercialisation prochaine. Pas étonnant de voir que les bonus de pré-commande sont eux aussi bien définis et que la page Steam a aussi laisser filer dans la nature. Tenues différentes, armes supplémentaires, le robot BD-1 avec des skins inédites, il n'y a plus rien de secret. Evidemment, Valve a corrigé cette boulette assez rapidement, mais les internautes les plus rapides n'ont pas manqué de faire des captures d'écran pour les immortaliser. Face à cela, Electronic Arts s'est senti obligé de réagir et a donc confirmé que tout sera révélé jeudi prochain, lors de ces Game Awards 2022. Ah, et dernière chose, même les configs PC ont été révélées avant l'heure...