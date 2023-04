Test Star Wars Jedi Survivor : les notes sont tombées, une suite qui fait bien mieux ?

Si la sortie officielle de Star Wars Jedi Survivor est fixée au 28 avril 2023, les médias spécialisés ont eu le feu vert d'Electronic Arts pour donner leur verdict sur le jeu développé par Respawn Entertainment. Que vaut cette suite qui met à nouveau en scène un Cal Cestis en version plus torturée ? Il suffit de jeter un oeil à Metacritic pour observer que le jeu fait mieux que son aîné sorti en 2019. Au moment où l'on pose ces lignes, le jeu affiche un solide 86% dans sa version PS5 , moyenne établie sur 96 reviews recensées. C'est donc globalement une réussite et de nombreux journalistes soulignent une suite mieux maîtrisée, avec un gameplay qui s'est enrichi, plus d'exploration avec des zones plus ouvertes, et un gameplay plutôt nerveux dans les combatts. Ceux qui ont moins aimé parlent de problèmes techniques, notamment de grosses chutes de frame-rate. En attendant notre test qui arrive, voici un aperçu des autres à travers le monde.

NME : 5/5

La meilleure aventure d'action sortie en 2023 à ce jour, Star Wars Jedi: Survivor a une confiance dans son monde et le jeu qu'il parvient totalement à sauvegarder par son plaisir. Un incontournable, peut-être le meilleur jeu d'action de la génération à ce jour.



VGC : 5/5

Star Wars Jedi: Survivor est Star Wars à son meilleur. Une aventure passionnante avec un casting stellaire lié à des combats intelligents et expansifs et à de nouveaux mondes immenses à explorer. Mis à part les problèmes de performances, c'est facilement l'un des meilleurs jeux Star Wars jamais créés et nous donne seulement envie de plus d'histoires des aventures de Cal Kestis et BD-1.



CGMagazine : 10/10

Développant de manière experte son prédécesseur, Star Wars Jedi: Survivor n'est pas seulement l'un des meilleurs jeux Star Wars à ce jour, mais une classe de maître dans le mélange des genres, du rythme et des coups de poing émotionnels.



PlayStation Universe : 9.5/10

Respawn Entertainment se solidifie en tant que meilleur développeur de Star Wars. Créez une grande galaxie à explorer avec une histoire épique qui emprunte et explore les traditions passées de Star Wars. Jedi Survivor améliore son prédécesseur et le surpasse à tous points de vue.



GamingTrend : 9.5/10

Star Wars Jedi: Survivor améliore son prédécesseur à tous points de vue, nous donnant non seulement plus de ce que nous aimions, mais le faisant dans un immense univers cinématographique interconnecté plein de nouvelles fonctionnalités attrayantes. C'est votre premier concurrent pour le jeu de l'année.



Noisy Pixel : 9.5/10

Star Wars Jedi: Survivor offre l'une des meilleures expériences d'action-aventure de tous les temps. En plus d'être une histoire fantastique dans l'univers Star Wars, son gameplay élève la barre du genre dans une autre galaxie. Chaque élément de ce package trouve un équilibre fin à travers les énigmes, le combat, l'exploration et la progression, ce qui n'éclipse pas l'écriture magistrale des personnages. De plus, les mises à jour de la conception des cartes font des merveilles pour ceux qui cherchent à passer le plus de temps possible dans ce monde. Bien que certaines baisses de rythme soient présentes, il s'agit d'un jeu incontournable qui fera de vous un vrai croyant de la force car il est fort avec celui-ci.



MeuPlayStation : 9.4/10

Star Wars JEDI : Survivor est déjà un classique. C'est peut-être la meilleure production Star Wars de cette nouvelle ère de la franchise - ok, à égalité avec The Mandalorian. Un gameplay passionnant et stimulant, une excellente narration et un univers rempli de récits incroyables, de grands personnages et un cadre unique. C'est un must pour tous ceux qui aiment les bonnes aventures, qu'ils soient fans de Star Wars ou non.



Game Informer : 9.3/10

Le développeur Respawn Entertainment a clairement adopté une approche mesurée et réfléchie pour analyser ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné dans son dernier jeu Star Wars, et Jedi: Survivor ressemble à une tentative digne d'évolution. Il capture la magie de Star Wars ainsi que tout ce qui se trouve dans le canon actuel, et c'est une aventure stellaire à part entière. Pourtant, clouer le fantasme d'être un Jedi? Ne fait pas de mal.



Impulsegamer : 9.2/10

En tant que jeu Star Wars, Survivor a de très grosses bottes à remplir et compte tenu de la tradition contenue dans cet univers et des attentes des fans, je peux signaler en toute sécurité qu'il se développe avec succès sur le premier jeu et sur la PlayStation 5 offre une véritable expérience de nouvelle génération . Bien sûr, il y a quelques légers problèmes de gameplay ici et là, mais dans l'ensemble, c'est un jeu très raffiné grâce à ses mécanismes de jeu affinés, ses graphismes inspirés de Star Wars, son récit et ses personnages merveilleux, y compris la musique, les effets sonores et le doublage, En fin de compte, Respawn Entertainment vous attire efficacement dans le personnage de Cal Kestis alors que vous combattez le bon combat pour garder le "côté obscur" à distance. En tant que fan de longue date de Star Wars, c'est le jeu de droïdes que vous recherchez… et oui, les tours d'esprit des Jedi font totalement partie du jeu !



Atomix : 9.2/10

Donc, si vous voulez vivre une aventure solide avec un gameplay, une histoire et des graphismes améliorés, il est clair que vous devriez acheter Star Wars Jedi : Survivor. Si vous avez aimé le premier jeu, vous ne pouvez pas le manquer, en ayant l'air bien pour que cette saga continue d'apporter un épisode de plus pour l'avenir.



Worth Playing : 9.1/10

J'ai vraiment apprécié mon temps avec Star Wars Jedi: Survivor et je le recommanderais à tous ceux qui sont à distance fan de l'univers Star Wars, qu'ils y soient exposés pour la première fois ou qu'ils aient un certain âge et l'aient adoré depuis qu'ils ont entendu Luke Skywalker se plaindre des convertisseurs de puissance il y a des décennies. Respawn est sur quelque chose ici, et j'ai discrètement attendu - souhaitant - que Cal Kestis apparaisse dans l'une des émissions ou des films à venir. Ces jeux ont eu ce genre d'impact, et j'ai hâte de voir la suite de l'histoire.



Hobby Consolas : 9.1/10

Comme l'apprenti qui surpasse le maître, Star Wars Jedi: Survivor a appris du succès et de l'échec de son prédécesseur pour devenir une meilleure suite à tous points de vue et a certains des meilleurs moments que nous ayons vus dans un jeu vidéo Star Wars, mais il est toujours accablé de problèmes techniques.



LevelUp : 9/10

Star Wars Jedi: Survivor est un jeu qui reprend des éléments bien connus et éprouvés, mais les intègre et les exécute à la perfection, résultant en l'un des meilleurs jeux Star Wars et sans aucun doute l'un des grands titres de l'année.



Press Start Australia : 9/10

Star Wars Jedi: Survivor affine le combat et l'exploration à un point fin tout en livrant une histoire qui va tout sur ses personnages et son drame humain. Certains problèmes de rythme mineurs ne peuvent pas empêcher le jeu d'atteindre de nouveaux sommets passionnants pour la série, si vous êtes prêt à le laisser vous y emmener.



Twinfinite : 9/10

L'approche de Respawn a été proactive et positive au point de créer une histoire de Star Wars qui, même en tenant compte des divisions incontestables de la base de fans plus large, semble destinée à ravir les nouveaux joueurs et ceux qui sont déjà investis émotionnellement dans la galaxie très loin.



Meristation : 9/10

Le voyage de Cal Kestis se poursuit dans une grande aventure bourrée d'action pleine de défis, de combats et d'énigmes.





IGN : 9/10

Star Wars Jedi: Survivor prend ce que Fallen Order a réalisé et court avec lui, puis double-sauts et se précipite directement dans une bataille épique au sabre laser. Plutôt que de nous ramener à la case départ pour recommencer le voyage de Cal en tant que Padawan, on nous confie le contrôle d'un chevalier Jedi à part entière que nous pouvons transformer en un maître de la mobilité surhumaine et des combats fantastiques et stimulants. Avec un nouvel ensemble de mondes plus vastes, plus diversifiés et densément peuplés à explorer et une distribution mémorable de personnages de retour, Survivor raconte une histoire qui peut être prévisible mais qui reste amusante et parfois émouvante à regarder se dérouler. Mis à part les problèmes de performances de lancement, c'est une suite qui fait pratiquement tout mieux que l'original – qui était déjà un jeu Star Wars exceptionnel. Si Respawn en fait un autre comme celui-ci, il complétera la meilleure trilogie Star Wars en 30 ans, haut la main.



TrueGaming : 9/10

Si vous êtes un fan du monde de Star Wars et que vous avez réussi à surmonter les problèmes techniques du jeu, vous trouverez une aventure incroyable pleine d'événements passionnants, de nombreux objets de collection et de personnages intéressants à rencontrer en cours de route.



WellPlayed : 9/10

Des combats difficiles, une plate-forme enrichissante, une exploration engageante et une histoire étonnamment unique ont Survivor dans la conversation pour le meilleur jeu Star Wars jamais sorti.



XGN : 9/10

Star Wars Jedi : Survivor arbore un excellent retour pour Cal Kestis et ses aventures pour échapper à l'emprise de l'Empire. Grâce à une tonne de nouveaux ajouts dans le gameplay et la personnalisation, vous ne vous êtes jamais senti plus proche d'être un Jedi que dans ce jeu, même si les performances auraient pu être meilleures.



The Enemy : 8/10

Malgré son manque de polissage, indiquant un besoin de temps de développement supplémentaire, Star Wars Jedi: Survivor représente une amélioration significative par rapport à son prédécesseur, en particulier en ce qui concerne le combat et la plate-forme. Il est difficile de ne pas se sentir enthousiasmé par ce que l'avenir peut réserver aux jeux Star Wars.



INVEN : 7.5/10

Une énorme amélioration par rapport à son prédécesseur, également avec de nouveaux mécanismes de jeu. Alors que l'histoire du jeune Jedi et l'aventure à travers de vastes champs ouverts offrent des moments captivants, de légères chutes de cadre ici et là sur la version PS5 peuvent nuire à l'expérience globale.



MGG : 7.5/10

Star Wars Jedi : Survivor occupe un peu le même créneau que Hogwarts Legacy. C'est un jeu très attrayant pour les fans de la licence, et il est assez bon pour plaire à un public plus large, mais il n'excelle dans aucun domaine. Bien que les graphismes soient loin d'être à la pointe de la technologie, les animations et la direction artistique sont très bonnes. Le combat est dynamique et satisfaisant, avec des styles de combat à l'épée ajoutant une touche de variété bienvenue, mais il est parfois très mal équilibré, avec des pointes de difficulté incompréhensibles. Son principal défaut réside dans son monde, qui est plus grand qu'avant et avait un grand potentiel, mais a été mal réalisé. La progression est artificiellement bloquée tout le temps, et son remplissage d'éléments, souvent sans intérêt, fait trop souvent de l'exploration une source de frustration plutôt que d'émerveillement.



Power Unlimited : 7.1/10

Avec Star Wars Jedi: Survivor, Respawn a rassemblé de nombreuses idées sympas de Star Wars et de gameplay et en a fait un tout un peu à l'étroit. Le résultat est souvent agréable, mais avec plus de mises en garde que je ne peux mettre dans cette conclusion.



Eurogamer Poland : 7/10

Star Wars Jedi: Survivor est un plaisir décent, mais rien de plus que cela. Respawn a perdu le charme du premier jeu, optant pour des solutions "à la mode" mais les exécutant de manière simplement correcte. Au lieu de miser sur un développement réfléchi de la formule, Respawn a mis l'accent sur des éléments malavisés dont le jeu n'avait pas besoin.





TheGamer : 7/10

Star Wars Jedi: Survivor a tout ce qu'un fan de Star Wars voudra - c'est une excellente histoire et utilise des tropes classiques de Star Wars, des repères musicaux et des moments narratifs. Mais si vous n'êtes pas amoureux d'une reprise de cor de John Williams, ce que vous avez est un jeu d'aventure décent avec un monde ouvert dynamique mais souvent ennuyeux vers lequel vous êtes constamment renvoyé, qui vous permet rarement de penser par vous-même et souvent ne le fait pas. t tout à fait fonctionner correctement. Pour une histoire aussi pointue, c'est dommage que le jeu se débrouille si souvent.



We Got This Covered : 6/10

Star Wars Jedi: Survivor fait tellement bien de continuer l'histoire de Cal Kestis, offrant le meilleur combat au sabre laser dans un jeu à ce jour ainsi que d'immenses environnements à explorer. Malheureusement, il est également lancé avec une multitude de problèmes techniques et de problèmes de fréquence d'images qui offriront la pire expérience aux premiers utilisateurs. Les joueurs méritent mieux.