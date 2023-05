Star Wars Jedi Survivor : un nouveau patch avec plein de correctifs, voici la liste

Malgré un bel accueil critique de la part de la presse, Star Wars Jedi Survivor a connu un lancement compliqué, notamment sur PC puisque le jeu connaît de gros soucis techniques. Ray-Tracing, HDR et de nombreux bugs, voilà ce qui est reprochée à cette version qui est de loin la plus impactée. Electronic Arts et les équipes de Respawn Entertainment son évidemment au courant, et surtout sur le pied de guerre pour corriger le plus de bugs possibles. Les deux sociétés ont d'ailleurs décidé d'être transparent et de communiquer le plus possible sur les mises à jour et autres patchs. Justement, on a appris hier qu'un patch a été déployé le mardi 9 mai pour les versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S, et que la version PC jouira de ces correctifs un peu plus tard dans la semaine.

Voici la liste des éléments qui ont été corrigés :

(PC uniquement) Mise à jour du comportement d’occlusion du raytracing, réduisant les temps morts

(PC uniquement) Mise à jour des budgets de diffusion qui permet d'atténuer les problèmes de traversée

(PC uniquement) Amélioration des performances de certains effets visuels. Bientôt sur console

(PC uniquement) Mise à jour de la gestion des données lors du basculement vers le raytracing améliorant ainsi les performances hors raytracing

(PS5 uniquement) Correction d’une inadéquation dans les valeurs HDR qui entraînait un affichage incorrect des configurations HDR pour les utilisateurs PS5

Correction de diverses erreurs de sauvegarde

Соrrесtіоn d'un рrоblèmе de diffusion, quі роuvаіt аbоutіr à un éсrаn nоіr lors de certains ѕсénаrіоѕ

Соrrесtіоn d'un рrоblèmе lіé à l'unе dеѕ bоuсhеѕ d'аérаtіоn dаnѕ lа zone des Flèches de pierre

Correction audio lors d’un moment narratif où la musique était incorrecte

Соrrесtіоn d'un рrоblèmе lіé au sabre laser qui ne s’affichait pas correctement dаnѕ сеrtаіnѕ ѕсénаrіоѕ

Correction d'un scénario où le joueur voyait sa progression se bloquer dans le Lucrehulk

Correction d'un bug d’ascenseur où le joueur pouvait tomber, ce qui pouvait bloquer sa progression

Correction d'un bug à cause duquel Rayvis devenait imbattable

Correction d'un grave problème d'animation qui interrompait une séquence narrative de fin de partie

Correction d'un bug de collision à cause duquel les joueurs pouvaient rester coincés à l'intérieur d'une salle de méditation

Ajout d'une note expliquant que certaines capacités de BD-1 ne sont pas disponibles en combat

Amélioration du défilement du texte

Corrections mineures dans les traductions

Diverses corrections de crash

De plus, voici quelques problèmes connus des équipes sur lesquels elles travaillent actuellement :

● (PC uniquement) Amélioration des performances sur les processeurs plus récents i7 et i9

● (PC uniquement) Amélioration générale des performances pour améliorer l'utilisation du CPU et du GPU tout en réduisant les temps morts, avec et sans raytracing.

● (PC uniquement) Amélioration de certains accrochages qui peuvent être attribués au streaming des données de raytracing, aux assets et à une lacune dans nos shaders préconstruits.

● Diverses corrections de bugs.