Star Wars Jedi Survivor : des enjeux, un grappin et des combats au sabre-laser dans ce nouveau trailer

Désormais attendu pour le 28 avril prochain sur PC, PS5 et Xbox Series, Star Wars Jedi Survivor se rappelle à notre bon souvenir par l'intermédiaire d'un noueau trailer qui permet d'en savoir un peu plus sur l'histoire de Cal Kestis. Cinq longues années se sont écoulées, les ténèbres semblent se rapprocher et notre héros cherche un refuge pour échapper à l'Empire qui veut sa peau. Mais Cal va évidemment être rattrapé par son passé et sera obligé de fuir de planète en planète pour survivre. L'histoire nous permettra de retrouver des visages familiers tels que Cere Junda (Debra Wilson), Greez Dritus (Daniel Roebuck), Merrin (Tina Ivlev) et le mercenaire Bode Akuna (Noshir Dalal), mais aussi de nouveaux alliés. En termes de gameplay, cette suite a gagné en souplesse dans les mouvements de Cal, qui peut désormais faire appel à un grappin pour se déplacer plus vite et gravir des parois à première vue inaccessibles. Ce Star Wars Jedi Survivor est toujours développé par le studio Respawn et dirigé Stig Asmussen, le game director, qui nous promet une suite meilleure. On espère qu'il ne fait pas juste du teasing dans le vide.