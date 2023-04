Star Wars Jedi Survivor : EA lâche le trailer de gameplay final, les décors sont vides

Curieuse communication que celle de Star Wars Jedi Survivor qui n'aura pas su faire monter la hype autour du jeu de Respawn Entertainment. Car on ne dirait pas comme ça, mais c'est dans 15 jours que le jeu va débarquer sur PC et consoles. Il faut dire que la campagne marketing du jeu a été timide, avec des prises de parole jamais dans le détail, toujours dans la surface. Certes, certains nouveaux mécanismes de gameplay comme le grappin et le double-saut ont été évoqués, mais le reste du système de jeu, l'univers, les nouveaux personnages restent vraiment assez flous. De même, les previews autour du jeu il y a quelques semaines ont été réservées à un poignée d'influenceurs et de presse très généraliste. Electronic Arts manquerait-il de confiance par rapport à son jeu ? Beaucoup d'indices pointent vers sa direction. Dans tous les cas, le dernier trailer de gameplay vient d'être lâché en plein week-end de Pâques et pour de nombreux internautes, le jeu ne fait que montrer les même séquences depuis le début de la campagne de communication. D'autres joueurs pointent du doigt des décors qui manquent de vie, alors que le titre s'annonce comme un jeu très couloir... Vrai AAA qui cache ses atouts jusqu'à la dernière minute, ou futur pétard mouillé ? Réponse le 28 avril prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.