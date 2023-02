Star Wars Jedi Survivor : le grappin et le double sabre-laser mis en situation dans une vidéo de gameplay

Cal Kestis sera équipé d'un grappin qui lui permettra d'atteindre des zones à première vue inaccessibles. En combinant cela avec sa capacité à faire des double-sauts, notre Jedi sera donc plus mobile et plus souple dans ses déplacements.







D'ailleurs, en termes de combat, Cal a également évolué avec la possibilité de manier deux sabres-laser à la fois, un dans chaque main. Mais Cal pourra aussi les assembler pour en faire une arme double encore plus puissante et avec une portée plus intéressante. La Force fera partie intégrante des combats et il sera possible de l'utiliser en plus du sabre-laser pour multiplier les possibilités de combo. C'est en revanche dans les déplacements du personnage que les joueurs se montrés inquiets, avec cette étrange sensation de voir Cal se mouvoir comme s'il avait des patins à glace à ses pieds. Le rendu est effectivement assez curieux. On va attendre encore un peu avant de voir si cela ne sera pas trop dérangeant sur la longueur.





Repoussé au 28 avril prochain pour des raisons de polish, Star Wars Jedi Survivor n'a pas manqué de rassurer les joueurs quant à sa proposition de gameplay. Le jeu a fait l'objet d'une grosse vidéo exclusive auprès de nos confrères de IGN, afin de dévoiler quelques unes des nouvelles features prévues dans le jeu. On sait désormais que le jeu offrira des zones de jeu beaucoup plus ouvertes que dans le premier épisode, ce qui a poussé les développeurs à intégrer de nouvelles mécaniques. Il a été acté par exemple que les voyages rapides seront de la partie, chose qui avait été réclamée par les joueurs, suite au premier épisode qui n'était pas assez efficace à ce niveau-là. Autrement, on sait aussi queLa sortie de Star Wars Jedi Survivor est désormais attendue pour le 28 avril prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.