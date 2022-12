Star Wars Jedi Survivor : du gameplay en 4K et une date de sortie, le héros Cal Kestis semble plus mature

L'ancien Padawan Cal est désormais devenu un puissant Chevalier Jedi, nous explique-t-on d'ailleurs. Portant avec lui les souvenirs et les volontés de l'Ordre Jedi, son combat contre l'Empire se fait de plus en plus périlleux. Les ténèbres approchent – Face à un nombre grandissant d'ennemis, certains nouveaux, d'autres au visage familier, Cal devra décider jusqu'où il est prêt à aller pour sauver ses proches."Côté gameplay, on ne devrait pas être dépaysés par rapport au premier épisode puisque les principales mécaniques semblent avoir été conservées. Bien évidemment, les développeurs assurent que nous aurons droit à quelques nouveautés, notamment en ce qui concerne le système de combat. Par ailleurs - et ça ne surprendra personne - Star Wars Jedi : Survivor permettra d'explorer des nouvelles planètes particulièrement vastes, dont certaines seront bien évidemment familières aux fans de Star Wars. Enfin, c'est officiel et conforme aux dernières rumeurs : le jeu sortira bien le 17 mars 2023 sur Xbox Series X, Xbox Series S, PC et PS5 (les précommandes donneront accès au pack cosmétique Survie Jedi inspiré d'Obi-Wan Kenobi).