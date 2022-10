Star Wars Jedi Survivor : un nouveau trailer présenté aux Game Awards ?

Star Wars Jedi : Survivor s'est plutôt fait discret depuis. Cela dit, si l'on en croit les dernières indiscrétions du journaliste Jeff Grubb (VentureBeat), il se pourrait qu'Electronic Arts et Respawn Entertainment décident d'en remettre une couche au mois de décembre. C'est en tout cas ce qu'affirme le bonhomme lors du dernier numéro de son podcast Game Mess Mornings diffusé sur la chaîne YouTube Giant Bomb, en précisant que le développement du jeu suit son cours, et qu'à moins un changement de dernière minute, la sortie en mars 2023 (une rumeur insistante qui n'a pas été confirmé par l'une des parties concernées) n'est pas remise en cause.Programmés pour le 8 décembre prochain, les Game Awards semblent être l'événement idéal pour découvrir un nouveau trailer de Star Wars Jedi : Survivor, sauf si l'éditeur américain compte organiser un show à part (ce qui serait étonnant), ou rien tout simplement. S'il devait y avoir quelque chose lors de la cérémonie animée par Geoff Keighley, cela correspondrait alors au coup d'envoi d'une campagne promotionnelle courte et intensive durant laquelle Electronic Arts communiquerait régulièrement sur le jeu jusqu'à sa sortie.Pour mémoire, Star Wars Jedi : Survivor ne sortira que sur PC, Xbox Series X, Xbox Series S et PS5 . "Je pense que la différence se fait surtout au niveau du ray-tracing ou de l'éclairage, avait justifié Stig Asmussen, le réalisateur du jeu. Nous avons la possibilité de jouer avec la lumière en temps réel à un degré qui dépasse tout ce que nous avons produit jusqu'à présent. Comme c'est en temps réel, nous sommes en mesure de voir immédiatement les changements que nous faisons en matière d'éclairage. Ce qui signifie que nous avons plus de temps pour peaufiner, itérer davantage, et obtenir des résultats avec une dimension plus cinématographique."Avant d'ajouter : "En outre, il y a ces disques ultra rapides qui nous permettent de charger rapidement énormément de contenu. J'ai toujours travaillé sur des jeux qui n'affichent pas d'écrans de chargement. Le fait que ces consoles disposent d'un système de stockage rapide a grandement facilité les choses. Il s'agit probablement des deux principaux bénéfices. Je n'oublie pas que les fonctionnalités haptiques de la PS5 [via la DualSense, ndlr] sur lesquelles nous sommes en train de travailler."