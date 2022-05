Star Wars Jedi Survivor : le jeu ne sortira que sur Xbox Series et PS5, Respawn explique les avantages

la

Star Wars Celebration





2022. L'occasion pour Stig Asmussen, le réalisateur du jeu, de revenir sur l'intérêt de sortir le jeu sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 et PC, Respawn Entertainment ayant décidé de tourner le dos à la Xbox One et à la PS4. "Je pense que la différence se fait surtout au niveau du ray-tracing ou de l'éclairage, a-t-il expliqué dans le cadre d'une interview . Nous avons la possibilité de jouer avec la lumière en temps réel à un degré qui dépasse tout ce que nous avons produit jusqu'à présent. Comme c'est en temps réel, nous sommes en mesure de voir immédiatement les changements que nous faisons en matière d'éclairage. Ce qui signifie que nous avons plus de temps pour peaufiner, itérer davantage, et obtenir des résultats avec une dimension plus cinématographique."



Avant d'ajouter : "En outre, il y a ces disques ultra rapides qui nous permettent de charger rapidement énormément de contenu. J'ai toujours travaillé sur des jeux qui n'affichent pas d'écrans de chargement. Le fait que ces consoles disposent d'un système de stockage rapide a grandement facilité les choses. Il s'agit probablement des deux principaux bénéfices. Je n'oublie pas que les fonctionnalités haptiques de la PS5 [via la DualSense, ndlr] sur lesquelles nous sommes en train de travailler." Même s'il ne l'affirme pas ouvertement, on peut imaginer que le souhait de Stig Asmussen et de ses équipes était de proposer un Star Wars : Jedi Survivor plus impressionnant que son prédécesseur sur le plan technique, chose qu'il n'aurait sans doute pas été possible s'ils avaient dû tenir compte de la Xbox One et de la PS4, même si leur parc installé respectif est actuellement plus important.



Cela dit, compte tenu que le jeu n'arrivera pas avant 2023 - année à partir de laquelle la pénurie des composants électroniques devrait être nettement moins forte selon bon nombre d'analystes - le pari de Respawn Entertainment pourrait s'avérer payant.

Après avoir fait l'objet d'un certain nombre de rumeurs, Star Wars : Jedi Survivor a été officialisé la semaine passée dans le cadre de