Star Wars Andor : la série est repoussée de quasi 1 mois, un nouveau trailer pour s'excuser

Elle devait se lancer le 31 août prochain, mais la série Star Wars Andor vient d'être subitement décalée de quasiment un mois. LucasFilms et Disney ont en effet décidé de reporter leur programme Disney+ au 21 septembre prochain. Aucune explication n'a été donnée au public, mais en échange, les trois premiers épisodes seront disponibles au lancement, ce qui permettra de combler les 3 semaines de décalage. Du coup, un nouveau trailer a été diffusé, histoire de compenser cette mauvaise nouvelle pour les fans qui attendent cette série comme le Messie, après avoir été déçus de Obi-Wan Kenobi. Il est vrai que les attentes sont hautes, surtout que Rogue One est resté pour beaucoup comme l'un des rares films Star Wars à ne pas avoir déçu. La bande-annonce, relativement sombre, nous permet d'assister à la naissance de la Rébellion, avec bien sûr le personnage de Cassian Andor (interprété par Diego Luna) au centre de cette mouvance. On le voit intégrer les rangs de l'armée de l'Empire et s'allier avec d'autres protagonistes pour tenter de venger la mort de son père, tué lors d'une manifestation. On aperçoit aussi Stellan Skarsgård, qui semble jouer un rôle majeur, mais inconnu (ça sent la trahison), mais aussi Forest Whitaker qui a repris son rôle de Saw Guerrera.Star Wars Andor sera donc diffusé à partir du 21 septembre prochain et la série fera 12 épisodes au total. Une Saison 2 a également été confirmée.