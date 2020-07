S.T.A.L.K.E.R. 2 : de nouveaux screenshots et quelques détails, l'aventure s'annonce sombre

GSC Game World usera notamment de la photogrammétrie, une technologie s'épaulant de véritables clichés, pour une reproduction ultra-réaliste de l'environnement. Le trailer déjà dévoilé usait notamment de modèles in-game : on ne sait pas si le titre sera compatible ray-tracing mais les développeurs ont d'ores et déjà confirmé que des mods pourront être utilisés dès le jour du lancement.D'un point de vue scénaristique, sans en dire plus sur la trame elle-même, le studio déclare qu'il s'agira d'une gigantesque histoire épique et non-linéaire. Entre autres, nos choix auront des conséquences à court-terme et ça, c'est une feature définitivement majeure.Dernier détail qui peut avoir son importance pour certains : le soft n'offrira aucun battle royale ni de compatibilité VR. On ne sait jamais, tenez-le-vous pour dit. En attendant plus d'informations et d'images, sachez que S.T.A.L.K.E.R. 2 ne dispose pas encore de date de sortie.