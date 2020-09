Splinter Cell : la saga de retour en VR sur Oculus, de même pour Assassin's Creed

Les marques Assassin's Creed et Splinter Cell arrivent en réalité virtuelle !

Développement en cours spécialement pour Oculus. pic.twitter.com/BNpfhZ85pC — Ubisoft FR (@UbisoftFR) 16 septembre 2020

Cela fait des années et des années que le monde attend un nouveau jeu Splinter Cell et, enfin, Ubisoft est passé aux aveux : oui, un tout nouvel épisode est en développement... mais exclusivement en réalité virtuelle. Plus précisément, cet épisode qui ne porte encore ni de nom ni de date de sortie sera conçu pour Oculus ; d'ailleurs, il en sera de même pour la franchise Assassin's Creed qui, elle aussi, prépare un volet dans les exactes mêmes conditions.Malheureusement, aucune autre information n'est à se mettre sous la dent : nous ne savons pas s'il s'agit de véritables jeux "entiers" ou de simples expériences même si, bien entendu, nous croisons les doigts pour que la première option soit celle retenue.En attendant plus de détails, voici le tweet d'officialisation d'Ubisoft. Alors, heureux ?