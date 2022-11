Ce casque VR tue le joueur dans la vraie vie s'il meurt dans le jeu, un prototype en développement

Non, il ne s'agit pas d'un titre clickbait, mais bel et bien de la nouvelle invention de Palmer Luckey, le créateur du casque Oculus Rift, racheté par Facebook et renommé en Meta Quest. Le jeune milliardaire de 30 ans n'en a pas fini avec la réalité virtuelle et semble vouloir repousser les limites de la fiction avec ce casque sorti tout droit d'un film de SF d'anticipation. Dans un message posté sur son site web officiel, Palmer Luckey explique le fonctionnement de ce casque complètement surréaliste. L'appareil est en réalité équipé de trois charges explosives, capable de se déclencher dès lors que le Game Over dans le jeu intervient. L'appareil sera en effet relié à un système capable de repérer une fréquence spécifique lorsque l'écran clignote en rouge. Les charges explosives, situées au niveau du front détruiraient instantanément le cerveau de l'utilisateur. Palmer Luckey explique s'être inspiré de la série Sword Art Online, romans écrits par Reki Kawahara et adaptés d'ailleurs en animés et jeux vidéo depuis plusieurs années. Dans cette saga, on y trouve des VRMMORPG pour Virtual Reality Multi Massively Online Role Playing Game, et dans une des histoires, un scientifique fou piège des milliers de joueurs avec le NerveGear, un casque de réalité virtuelle mortel.





L'idée de lier votre vie réelle à votre avatar virtuel m'a toujours fasciné - vous augmentez instantanément les enjeux au maximum et forcez les gens à repenser fondamentalement la façon dont ils interagissent avec le monde virtuel et les joueurs qui s'y trouvent. Des graphismes poussés peuvent rendre un jeu photo-réaliste, mais seule la menace de conséquences graves peut rendre un jeu réel pour vous et pour toutes les autres personnes du jeu. Il s'agit d'une mécanique du jeu vidéo qui n'a jamais été exploré, alors que les sports du monde réel ont déjà expérimenté des risques mortels.







Il ne s'agit pas uniquement d'un fantasme d'un entrepreneur qui s'ennuie chez lui, mais une envie furieuse de passer à une étape plus poussée dans le monde de l'entertainment virtuel. Palmer Luckey explique que son casque explosif est encore au stade de prototype et qu'il souffre de certains dysfonctionnements. Il explique notamment que le casque VR se met à exploser alors que le Game Over n'est pas activé et c'est la raison pour laquelle il ne l'a pas encore essayé.

Ce n'est pas un système parfait, bien sûr. J'ai des plans pour un mécanisme anti-effraction qui, comme le NerveGear, rendra impossible le retrait ou la destruction du casque. Même ainsi, il existe une grande variété de pannes qui pourraient survenir et tuer l'utilisateur au mauvais moment. C'est pourquoi je n'ai pas les couilles pour l'utiliser moi-même, et aussi pourquoi je suis convaincu que, comme dans Sword Art Online, le déclenchement final devrait vraiment être lié à un agent hautement intelligent qui peut facilement déterminer si les conditions de desturction sont effectivement correctes.



Créateur de l'Oculus Rift, Palmer Luckey a vendu son casque et son entreprise à Facebook en 2014 pour la somme de 2 milliards de dollars. Il intègre alors l'entreprise de Mark Zuckerberg, mais démissionne officiellement de Facebook après plusieurs mois d'absence et de silence médiatique le 31 mars 2017.