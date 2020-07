Oculus Quest 2 : une première image viendrait de fuiter, un modèle sobre et élégant

une fréquence de 90Hz (contre 72Hz pour le Quest déjà disponible). Aujourd'hui, l'insider WalkingCat va encore plus loin en postant ce qui semble être une toute première image : voici donc une probable photo promotionnelle de l'Oculus Quest 2 et celui-ci s'annonce tout à fait classieux.Sous des tons clairs, des formes plus arrondies et une attache bien différente du précédent modèle, cette seconde itération s'avère plutôt charmante : néanmoins, étant donné le caractère absolument pas officiel de la source, nous tâcherons de ne pas trop prendre cela pour argent comptant et attendrons sagement une déclaration de la part de Facebook. Vaut mieux prévenir que guérir.