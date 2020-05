Oculus Quest : un nouveau modèle allégé et plus performant, premiers détails

Disponible depuis maintenant un an, l'Oculus Quest et sa totale autonomie est un grand pas en avant pour le fameux constructeur spécialisé dans la réalité virtuelle : pour autant, celui-ci ne compte certainement pas s'arrêter là et selon les sources du site Bloomberg, la firme appartenant à Facebook plancherait d'ores et déjà sur un nouveau modèle, toujours aussi indépendant, dont plusieurs versions seraient en cours de test dans ses locaux. En voici les premiers détails en attendant une officialisation en bonne et due forme.Ainsi, on parle d'une réduction de la taille du casque de 10 à 15 %, plus confortable encore avec une masse d'environ 450 grammes, là où le modèle actuel en fait à peu près 566. Surtout, l'objet serait plus performant avec une fréquence de 90Hz (contre 72Hz pour le Quest déjà disponible) pour une immersion, on l'imagine, grandement facilitée.Toujours selon Bloomerg, si Oculus doit encore trancher parmi les différents prototypes, la firme aurait néanmoins prévu de commercialiser l'objet à la fin de l'année 2020... du moins, jusqu'à ce que la pandémie du coronavirus ne pointe le bout de son nez : avec les innombrables problèmes de conception et de production que la crise engrange, il est alors probable que l'entreprise prenne un peu de retard dans son planning, repoussant alors la sortie de ce nouveau Quest à une date ultérieure. Pour le moment, tâchons de rester patients pour en savoir plus.