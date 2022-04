Spider-Man No Way Home : on en sait plus sur l'auteur du leak 8K d'Andrew Garfield sur l'échafaudage

[THREAD] 1/9

Nouvelles preuves que Andrew Garfield et Tobey Maguire seront bien dans Spider-Man No Way Home. Voici le leak d'une scène du tournage où l'on parvient à lire sur les lèvres d'Andrew Garfield :



“So you have like web blood ?”



Il s'adresse forcément à Tobey. pic.twitter.com/jbs30m4fZb — Maxime CHAO (@MaximeChao) 11 septembre 2021

Alors que Spider-Man No Way Home est disponible à l'achat en digital et VOD depuis le 14 avril dernier, du côté de chez Sony Pictures, on n'a pas oublié le fameux leak vidéo qui a fait trembler Internet le 11 septembre 2021. Rappelez-vous, une séquence de 3 secondes d'Andrew Garfield accroupi sur un échafaudage avec un fond bleu fuitait sur Twitter. A ce moment-précis, nombreuses étaient les personnes à crier au deep fake, essayant de prouver qu'il s'agissait d'un montage pour alimenter les rumeurs de la présence des 3 Spider-Men dans le film. Mais très rapidement, l'extrait s'est retrouvé en qualité 8K sur YouTube, permettant à certaines personnes (comme moi) d'analyser les moindres détails de l'acteur, les jeux d'ombre et les mouvements du corps. Le leak était réel et ce fantasme de voir débarquer Andrew Garfield et Tobey Maguire aux côtés de Tom Holland se concrétisait.Plusieurs mois après ce méfait, Sony Pictures est toujours en train d'essayer de retrouver l'auteur de cette fuite et il semblerait que l'étau se resserre. Invité sur une vidéo de la chaîne YouTube "Sam and Niko" (5.56 millions d'abonnés) pour parler des SFX de Spider-Man No Way Home, Kelly Port (Superviseur SFX chez Digital Domain qui travaille étroitement avec Marvel Studios) a donné quelques détails sur la source potentielle de ce leak. Pour lui, il est impossible qu'il s'agisse de quelqu'un qui ait travaillé sur les effets spéciaux du film, mais plutôt d'un fournisseur externe. En effet, le risque de faire fuiter une telle séquence est beaucoup trop risquée pour son équipe, qui a l'habitude de travailler sur des projets "top secret" de chez Marvel. Lui et son équipe ont travaillé sur les effets spéciaux d'Avengers Infinity War et Avengers Endgame sans qu'aucune fuite de cette importance n'ait eu lieu.

Ce genre de film implique des milliers de personnes. Notre équipe d'effets visuels était de loin la plusimportante, mais généralement, les fuites ne proviennent pas des équipe d'effets visuels. On risque gros et ce qui empêche les gens de faire fuiter, c'est le risque de perdre leur emploi, genre pour toujours. Dans ce cas, je pense que c'est un fournisseur externe qui est le responsable.



Lorsque Marvel ou Sony envoie une séquence à un studio d'effets visuels pour commencer le travail, nous appelons cela un chiffre d'affaires. Et puis quand ils reçoivent ça, c'est généralement envoyé sous forme de séquence, et votre nom est affiché en filigrane sur toute la vidéo, c'est en quelque sorte de la médecine préventive.







Evidemment, pour beaucoup, cette fuite, tout comme les autres (merci Jamie Foxx) ont contribué à faire monter la hype autour du film, dont le succès incroyable repose évidemment sur la présence des trois Spider-Men. Avec 1.9 milliard de dollars au box office mondial et plus de 7 millions d'entrées en France, Spider-Man No Way Home est de loin le plus grand succès de ces dernières années. Il n'est donc pas interdit que certains leaks aient pu être orchestrés pour mesurer l'impact auprès des spectacteurs. Le prochain film Marvel Studios qui essaient de masquer son contenu n'est autre que Dr Strange in the Multiverse of Madness, puisque lui aussi présenterait de nombreux guests surprises...