Spider-Man No Way Home : la version IMAX Enhanced en exclu sur la plateforme Bravia Core de Sony

Avec quasiment 1.9 milliard de dollars générés au box office (et 7 millions d'entrées en France), Spider-Man No Way Home est de loin le plus gros succès cinématographique depuis la fin de l'épidémie de COVID, mais aussi depuis Avengers Endgame. Après avoir fait hurler ses fans dans les salles obscures, le film de Sony Pictures est désormais disponible à l'achat en VOD dès aujourd'hui, jeudi 14 avril 2022, alors que le Blu-ray et le DVD seront mis à la vente le 27 avril prochain. Et quoi de mieux justement pour Sony d'attendre l'arrivée de ce blockbuster populaire pour promouvoir une fois encore BRAVIA CORE, sa plateforme propriétaire lancée en 2021 et qui permet de regarder les films de Sony Pictures dans la plus haute qualité possible en streaming, la même qu'un Blu-ray, puisque le débit envoyé est le même, soit jusqu'à 80 Mo/seconde. Si Spider-Man No Way Home est forcément disponible dès à présent sur la plateforme, on apprend surtout que c'est le seul endroit où il sera possible de voir le film dans son meilleur format : l'IMAX. Sony a en effet rendu exclusif le visionnage de la version ultime du film avec Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire.En effet, BRAVIA CORE est la seule plateforme où le film sera conservé dans son format d’origine IMAX Enhanced, avec une image 4K HDR et un son DTS immersif, puisque même les versions Blu-ray en seront dépourvus, au moins au lancement. On rappelle que pour profiter du service BRAVIA CORE, il faut être en possession d’un téléviseur Bravia XR et avoir assurément une connexion fibrée pour profiter de la meilleure qualité possible des films chez Sony Pictures et Columbia Pictures. A noter que le service sera installé également dans tous les nouveaux téléviseurs BRAVIA XR, comme les récents QD-OLED série MASTER A95K et les prochains modèles OLED & Full Array. Plus de 300 titres sont disponibles aujourd'hui sur BRAVIA CORE et chaque téléviseur acheté compatible intègre le service avec un crédit allant jusqu'à 10 films et 24 mois de streaming illimité pour l'achat d'un téléviseur BRAVIA XR.