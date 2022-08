Spider-Man No Way Home : Andrew Garfield, Tobey Maguire et Tom Holland ensemble sur l'affiche de la version longue

Avec ses 1.9 milliard de dollars au box office mondial, on pourrait croire que Spider-Man No Way Home puisse se contenter de ce succès planétaire. Mais c'était sans compter sur l'appétit vorace de Sony Pictures qui a bien l'intention de profiter un peu plus de sa poule aux oeufs d'or. Aussi, dès le 7 septembre prochain, il sera possible de retourner voir le film au cinéma dans sa version longue, avec pas moins de 11 minutes de film supplémentaires. On ne sait guère s'il s'agit de scènes d'action, de moments pour développer un peu plus certains personnages, ou carrément des séquences inédites entre Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire, mais il est évident que les fans retourneront en salle pour savoir ce qu'il en retourne. D'ailleurs, pour faire vibrer la corde nostalgique, Sony Pictures a eu l'intelligence de publier une nouvelle affiche du film, sur laquelle tous les acteurs apparaissent. Tom Holland, Andrew Garfield, Tobey Maguire, Benedict Cumberbatch, Charlie Cox, Willem Dafoe, Jamie Foxx, Alfred Molina, Zendaya, Jacob Balaton, Marisa Tomei, JK Simmons, Jon Favreau, Benedict Wong et même Tony Revolori, ils y sont tous, et tant pis pour les spoilers. Une chose est sûre, Spider-Man No Way Home dépassera les 2 milliards de dollars au box office et ira titiller les scores des plus gros films tels que Avengers Infinity War et Avengers Endgame.