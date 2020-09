Spider-Man Miles Morales : voici les bonus compris dans la Launch Edition, tenues à l'appui

Sony dispose de quelques belles cartouches pour le lancement de sa PlayStation 5 dont fait évidemment partie Spider-Man Miles Morales : le stand-alone du très chouette jeu d'Insomniac Games troquera Peter Parker pour son jeune ami Miles, habitant de Harlem et livré à lui-même au beau milieu d'une dangereuse guerre criminelle. Pour le coup, notre super-héros disposera de pouvoirs différents de l'Araignée, comme des capacités électriques et la possibilité de se rendre invisible : bref, on a très hâte de mettre la main dessus le 19 novembre prochain.Et histoire de marquer le coup, les développeurs proposeront aussi leur jeu sous la forme d'une "Launch Edition", une version qui comprendra quelques bonus tout fraîchement dévoilés par le constructeur japonais : les joueurs auront ainsi le droit au gadget Gravity Well, trois points de compétence d'office et deux tenues, la T.R.A.C.K. et une autre encore secrète. Alors, séduits ?